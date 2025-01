Versuchter Einbruch in zwei Läden – Polizei ermittelt – Zeugenaufruf

BAD KÖNIGSHOFEN IM GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am frühen Montagmorgen versuchten Unbekannte, in einen Supermarkt in der Industriestraße einzubrechen. Der Einbruch scheiterte jedoch, und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einbruchversuch in der Industriestraße

Gegen 03:45 Uhr versuchte mindestens ein bislang unbekannter Täter, gewaltsam Zugang zu einem Gebäude zu erlangen, in dem sowohl ein Getränkemarkt als auch ein Discounter untergebracht sind. Trotz massiver Gewaltanwendung gelang es den Tätern nicht, in die Verkaufsräume einzudringen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Beamten der Polizeiinspektion Bad Königshofen sicherten Spuren am Tatort und richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Industriestraße beobachtet?

Wer hat ungewöhnliche Geräusche am Gebäude wahrgenommen?

Wer kann weitere Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten?

Kontakt zur Polizei

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer **09761/906-0** entgegen. Jede Information, auch scheinbar unwichtige Beobachtungen, können für die Ermittler von Bedeutung sein.