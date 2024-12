Versuchter Einbruch – Wer hat Verdächtiges in der Niederwerrner-Straße beobachtet?

SCHWEINFURT – STADTGEBIET: Am Dienstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Niederwerrner Straße. Der Einbrecher scheiterte jedoch an der Wohnungstür und flüchtete unerkannt.

Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 20:00 und 22:30 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro an der Tür.

Eine verdächtige Person wurde vor dem versuchten Einbruch in der Nähe gesichtet. Ob diese Person mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Beschreibung der verdächtigen Person:

Circa 170 cm groß

Dunkle Hautfarbe

Weiße Daunenjacke, dunkle Jeans und schwarze Wintermütze

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in diesem Zeitraum in der Niederwerrner Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.