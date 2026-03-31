Versuchter Opferstock-Aufbruch in Kronungen und Unfallflucht in Schweinfurt
KRONUNGEN / SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet aktuell von zwei Vorfällen im Landkreis und Stadtgebiet, bei denen sowohl eine Kirche als auch ein geparktes Fahrzeug Ziel krimineller Handlungen beziehungsweise einer Unfallflucht wurden. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder dem Unfallverursacher machen können.
In Kronungen hat ein bislang unbekannter Täter versucht, den Opferstock der Laurentius-Kirche in der St.-Sebastian-Straße gewaltsam zu öffnen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Tage zwischen Sonntag, 22. März, 10:00 Uhr, und Donnerstag, 26. März, 18:00 Uhr, eingrenzen. Nach derzeitigem Stand gelang es dem Unbekannten jedoch nicht, an das im Inneren befindliche Bargeld zu gelangen. Konkrete Hinweise auf den Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.
Unfallflucht in der Geldersheimer Straße
Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Schweinfurter Stadtgebiet. Dort wurde ein abgestellter Pkw erheblich beschädigt:
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Tatort: Geldersheimer Straße in Schweinfurt.
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Fahrzeug: Ein Seat Tarraco, der am Fahrbahnrand geparkt war.
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Schadensbild: Ein unbekanntes Fahrzeug rammte den Wagen zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:00 Uhr, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
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Schadenshöhe: Die Polizei schätzt den Sachschaden am Seat auf rund 1.500 Euro.
Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt
Die Beamten haben die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Personen, die im Bereich der St.-Sebastian-Straße in Kronungen oder in der Geldersheimer Straße in Schweinfurt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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