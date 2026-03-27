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Versuchter Raub in der City-Galerie Aschaffenburg: Festnahme eines 43-Jährigen

27. März 2026Letztes Update 27. März 2026
Versuchter Raub in der City-Galerie Aschaffenburg: Festnahme eines 43-Jährigen
Bild von Sebastian Ganso auf Pixabay
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ASCHAFFENBURG – Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag nach einem versuchten Raubüberfall im Bereich der City-Galerie festgenommen worden. Der Tatverdächtige, der einen psychisch auffälligen Eindruck hinterließ, wurde auf Anordnung einer Ermittlungsrichterin in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Gegen 09:55 Uhr hielt sich ein 52-jähriger Mann an einem Geldautomaten in der City-Galerie auf, um Bargeld abzuheben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er dort unvermittelt von dem Tatverdächtigen körperlich angegangen. Der Angreifer versuchte zudem, den Rucksack des Opfers zu entwenden, flüchtete jedoch schließlich ohne Beute vom Tatort.

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Der 52-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

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Festnahme an Bushaltestelle

Dank einer präzisen Personenbeschreibung gelang es einer Streife der Aschaffenburger Polizei, den Tatverdächtigen – einen 43-jährigen Deutsch-Amerikaner – kurze Zeit später an einer Bushaltestelle im Nahbereich festzunehmen. Da der Mann auch gegenüber den Beamten psychische Auffälligkeiten zeigte, erfolgte nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen die vorläufige Einweisung in eine Fachklinik.

Ermittlungsrichterin ordnet Unterbringung an

Am Mittwoch wurde der Festgenommene auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Amtsgericht vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin bestätigte den dringenden Tatverdacht des versuchten Raubes und ordnete die offizielle Unterbringung des Mannes in einem Bezirkskrankenhaus an.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang werden von der Polizei Aschaffenburg geführt.

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