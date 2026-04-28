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Versuchter Raub mit Messer: 43-Jähriger nach Tat am Hauptbahnhof Aschaffenburg in Haft

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Versuchter Raub mit Messer: 43-Jähriger nach Tat am Hauptbahnhof Aschaffenburg in Haft
Symbolfoto: 2fly4
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ASCHAFFENBURG / DAMM – Nach einem versuchten Raubüberfall in der Nacht zum Freitag konnte die Polizei einen 43-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann hatte versucht, unter Vorhalt eines Messers einen E-Scooter zu erbeuten, und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich gegen 01:45 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs. Drei junge Männer im Alter von 23 und 27 Jahren, die mit zwei E-Scootern unterwegs waren, wurden in einer Gleisunterführung erstmals von dem Beschuldigten angesprochen. Der 43-Jährige versuchte zunächst erfolglos, dem 27-Jährigen sein Fahrzeug zu entreißen, flüchtete jedoch vorerst ohne Beute.

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Wenig später passte der Täter einen der Männer im Bereich der Aufzüge erneut ab. Diesmal untermauerte er seine Forderung nach dem E-Scooter durch das Vorhalten eines Messers. Der eingeschüchterte 23-Jährige händigte das Fahrzeug aus. Der Räuber flüchtete damit einige Meter, ließ den Scooter dann jedoch liegen und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

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Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Kurze Zeit später konnten Beamte den Tatverdächtigen, einen 43-jährigen Polen, noch im Gleisbereich stellen und vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund zwei Promille, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 43-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung. Der Mann wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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