Versuchter Raub – Zwei Minderjährige beteiligt – Kriminalpolizei ermittelt

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Bereits kurz nach einem versuchten Raub am Bahnhof am Mittwochnachmittag, konnten Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt einen 16-Jährigen sowie ein noch nicht strafmündiges Kind vor Ort feststellen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die beiden Minderjährigen in die Obhut ihrer Eltern entlassen.

Ein Geschädigter teilte gegen 13:20 Uhr einer Streife vor Ort mit, dass er und weitere Personen soeben am Bahnhofsplatz angegangen worden sind. Dem aktuellen Sachstand nach, forderten hierbei zwei Minderjährige unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe sowie eines Elektroschockers Zigaretten von einer fünf-köpfigen-Gruppe.

Der Strafunmündige soll, zu Demonstrationszwecken, mit der Luftpistole einen Schuss auf den Boden abgegeben haben. Da niemand aus der Gruppe Zigaretten bei sich hatte, konnten sich alle Personen in Richtung Bushaltestelle entfernen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Eine Streifenbesatzung konnte die beiden Minderjährigen in der Nähe des Tatortes antreffen und festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen in die Obhut ihrer Eltern entlassen. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Raubes.

Die Polizei ist wegen der Beteiligung des strafunmündigen Kindes in einem engen Austausch mit den Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt.