Versuchtes Raubdelikt – Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise in Würzburg

WÜRZBURG, OT VERSBCH – Am Freitagnachmittag scheiterte ein versuchter Raub an der Flucht des Opfers. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen aus der Bevölkerung.

Der 20-jährige Geschädigte befand sich, gegen 16:30 Uhr, mit seinem Freund bei einer Sitzbank in der St. -Rochus-Straße, als drei unbekannte Männer auf die beiden zukamen. Einer der Männer forderte von dem 20-Jährigen die Herausgabe dessen Bargeld. Als der junge Mann sich wehrte, kam der zweite Unbekannte dazu und sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray in die Augen. Der leicht verletzte junge Mann konnte mit seinem E-Scooter fliehen, weshalb es zu keinem Beuteschaden kam. Sein Freund konnte sich ebenfalls zu Fuß unverletzt entfernen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich

Etwa 175 cm groß

Circa 20 Jahre alt

Trug eine grüne Jacke sowie eine dunkle Hose

Sprach gebrochenes Deutsch

Täter 2:

Männlich

Circa 18 Jahre alt

Kurzes gelocktes Haar

Trug ein weißes T-Shirt

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.