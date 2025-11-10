Versuchtes Tötungsdelikt – 17-Jähriger verletzt – Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagabend wurde ein 17-Jähriger am Bahnhof verletzt. Der 20-jährige Tatverdächtige konnte am Freitagmorgen durch Spezialkräfte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und hofft auf Zeugenhinweise. Der 20-jährige befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr, wurde ein 17-jähriger Ukrainer von einem 20-jährigen Deutschen angegriffen. Dem aktuellen Sachstand nach, wurde der Jugendliche hierbei mit einem spitzen Gegenstand verletzt.

Eine Streife der Gemündener Polizei konnte den 20-Jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser wurde am Freitagmorgen durch Spezialkräfte in dessen Wohnanwesen festgenommen.

Der 20-Jährige wurde am Freitagvormittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Er wurde kurze Zeit später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und hofft bei der Aufklärung der Tat auch auf Zeugenhinweise. Besonders wichtig ist die Aussage eines jungen Mannes, der vor Ort erste Hilfe leistete und die Tat womöglich beobachtet haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.