Versuchtes Tötungsdelikt in Aschaffenburg: Kriminalpolizei sucht Zeugen im Bereich Hauptbahnhof

ASCHAFFENBURG – Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar gegen einen 37-jährigen Mann. Das Opfer war mit einer schweren Messerwunde im Rücken nach Mespelbrunn zurückgekehrt und musste notoperiert werden, weshalb die Beamten nun dringend Zeugen zu Vorfällen im Bereich des Hauptbahnhofs suchen.

Der Geschädigte hielt sich vor der Tat ab etwa 22:00 Uhr stark alkoholisiert im Bereich der Ludwigstraße und des Regionalen Omnibusbahnhofs (ROB) auf, wo es zu mindestens zwei körperlichen Auseinandersetzungen kam. Gegen 23:15 Uhr gab es Schubsereien mit einer Personengruppe zwischen ROB und Bahnhofsgebäude, und gegen 00:30 Uhr folgte ein weiterer Streit an Bussteig 14, nach dem sich zwei Personen entfernten. Ob eine dieser Begegnungen direkt mit der lebensgefährlichen Stichverletzung zusammenhängt, wird derzeit noch geprüft.

Die Kriminalpolizei bittet die bislang unbekannten Beteiligten der Schlägereien sowie weitere Zeugen, die in dieser Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden. Jeder Hinweis zum genauen Tatort oder zum Ablauf der Ereignisse ist für die Ermittlungen von großer Bedeutung.

Das könnte Dich auch interessieren: Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...