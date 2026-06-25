Versuchtes Tötungsdelikt in Greußenheim: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
GREUßENHEIM (LKR. WÜRZBURG) – Nach einer schweren Gewalttat am Montagvormittag ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 51-jährigen Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige sitzt nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter nun in Untersuchungshaft.
Tathergang und Festnahme
Am Montag gegen 10:05 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf aus der Kiesgasse ein, wonach eine Frau in ihrer Wohnung angegriffen werde. Trotz Versuchen von Zeugen, den Angreifer von der 38-jährigen Frau abzuhalten, dauerte der Übergriff an, bis mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land sowie umliegender Dienststellen vor Ort eintrafen. Die Beamten konnten den 51-jährigen Deutschen unmittelbar von seinem Opfer trennen und festnehmen.
Schwere Verletzungen und Ermittlungen
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige seine Bekannte aus bisher unbekannten Gründen attackiert und gewürgt haben. Die 38-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und war zeitweise bewusstlos. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, da er Verletzungen aufwies, die „offenbar bei Abwehrhandlungen entstanden sind“.
In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Kriminalpolizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet.
Untersuchungshaft
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 51-Jährige am Dienstagmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.
Es wird darauf hingewiesen, dass bis zur rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.
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