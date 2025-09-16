Versuchtes Tötungsdelikt in Obdachlosenunterkunft – Mann schwer verletzt

WÜRZBURG / ZELLERAU – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Wohnung einer Obdachlosenunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 33-Jähriger schwer verletzt.

Mitteilung über vorangegangene Auseinandersetzung

Gegen 07:20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Obdachlosenunterkunft in der Sedanstraße ein. Vor Ort konnte die Streife der Würzburger Polizei den 33-jährigen Mitteiler feststellen, der schwer verletzt war. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Streit zwischen zwei Bewohnern

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es in der Nacht zuvor zu einem Streit zwischen dem Geschädigten und einem 36-jährigen Bewohner der Obdachlosenunterkunft. In der Folge soll der Mann den 33-Jährigen mit einem Gegenstand schwer verletzt haben. Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Festnahme des Tatverdächtigen

Der 36-jährige deutsch-marrokanische Tatverdächtige konnte in seinem Zimmer angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts noch vor Ort übernommen und Spuren sowie Beweismittel gesichert. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen.