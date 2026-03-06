Auto IU

Vertragsverlängerung mit Eliot Muteba

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Vertragsverlängerung mit Eliot Muteba
Foto: Jakob Zugelder / FWK
WÜRZBURG – Die erste Personalentscheidung für die kommende Saison bei den Kickers ist gefallen: Der Vertrag von Offensivspieler Eliot Muteba wird verlängert. Der 22-jährige Flügelspieler hat sich seit seinem Wechsel zu Beginn der Saison schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft etabliert.

In der laufenden Spielzeit stand Muteba in allen Partien in der Startelf und konnte bereits drei Tore sowie drei Vorlagen verbuchen. Mit seinem Tempo und seiner Dynamik sorgt er regelmäßig für Gefahr auf der Außenbahn und wird als Spieler mit großem Potenzial geschätzt.

Muteba betonte, dass er sich im Verein und in der Stadt sehr wohlfühle und das Vertrauen der Verantwortlichen sowie der Fans schätze. Sportdirektor Sebastian Neumann freut sich über die weitere Zusammenarbeit und hob die gute Entwicklung sowie die Qualitäten des jungen Spielers für das Offensivspiel der Kickers hervor.

