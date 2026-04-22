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Verwaltung schließt um 16 Uhr: Eingeschränkte Öffnungszeiten im Landratsamt Bad Kissingen

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
Verwaltung schließt um 16 Uhr: Eingeschränkte Öffnungszeiten im Landratsamt Bad Kissingen
Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Pfister
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BAD KISSINGEN – Am Donnerstag, den 23. April 2026, kommt es im Hauptgebäude des Landratsamtes Bad Kissingen zu einer kurzzeitigen Änderung der Öffnungszeiten. Aufgrund einer Veranstaltung schließt das Gebäude in der Oberen Marktstraße bereits eine Stunde früher als üblich, also um 16:00 Uhr.

Die Nebengebäude sowie die verschiedenen Außenstellen des Landratsamtes sind von dieser Regelung nicht betroffen und bleiben regulär bis 17:00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

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Trotz der früheren Schließung des Hauptgebäudes bleibt die Erreichbarkeit der Behörde gewährleistet: Telefonisch stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

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