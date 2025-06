Verwaltungsaustausch zwischen Seinäjoki und Schweinfurt

SCHWEINFURT / SEINÄJOKI (FINNLAND) – Die Stadt Schweinfurt begrüßt im Rahmen eines Verwaltungsaustausches Anita Stenfors aus dem Büro des Oberbürgermeisters der finnischen Partnerstadt Seinäjoki.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé hieß Anita Stenfors an ihrem ersten Arbeitstag herzlich willkommen. Er betonte die wertvolle Möglichkeit des städtischen Austauschs, um voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Der Austausch von Verwaltungspersonal ermögliche neue Perspektiven und innovative Lösungen für gemeinsame Herausforderungen.

Während ihres dreiwöchigen Aufenthalts in Schweinfurt wird Anita Stenfors Einblicke in die hiesige Arbeitswelt und das kommunale Verwaltungssystem erhalten. Sie wird unter anderem das Jugendamt im Rahmen des Ferienprogramms unterstützen und Jugendeinrichtungen besuchen. In der letzten Woche wird sie die Arbeit des Amtes für Wirtschafts- und Standortförderung kennenlernen.

Untergebracht ist Anita Stenfors bei der Zweiten Bürgermeisterin Schweinfurts, Sorya Lippert, der für ihre Gastfreundschaft herzlich gedankt wird. Die Stadt Schweinfurt freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und den Austausch mit ihren Partnerstädten, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten.