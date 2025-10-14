Verwaltungsgemeinschaft Volkach lädt für 22. Oktober 2025 zum 2. Volkacher Unternehmertreff ein
VOLKACH – Nach dem großen Erfolg der Premiere lädt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach (VG) zum 2. Volkacher Unternehmertreff am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, um 18:30 Uhr, ein. Das Treffen findet dieses Mal bei der Beuerlein GmbH & Co. KG, Schönbornstraße 35, im Volkacher Ortsteil Gaibach statt und steht unter dem Motto „Miteinander, voneinander, füreinander!“. Die VG möchte Unternehmern eine Plattform zum Netzwerken, zum Knüpfen und Vertiefen von Kontakten sowie zum befruchtenden Dialog bieten.
Der Unternehmertreff bringt Unternehmer und kommunale Entscheidungsträger, darunter die drei Bürgermeister der VG Volkach, in einem lockeren Rahmen zusammen. Ziel ist es, wertvolle Einblicke zu gewinnen, innovative Ansätze zu erleben sowie Entwicklungspotenziale direkt anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Der VG-Vorsitzende und Volkachs 1. Bürgermeister Heiko Bäuerlein freut sich zusammen mit Sibylle Säger (Bürgermeisterin Nordheim a.M.) und Elisabeth Drescher (Bürgermeisterin Sommerach) auf die Fortsetzung. Auch Sebastian Karl, Vorsitzender des Marketingvereins Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V., begrüßt die zweite Ausgabe, die sich fest im Veranstaltungskalender etablieren soll.
Um Teilnahmeanmeldung wird unter der E-Mail-Adresse stadt@volkach.de gebeten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!