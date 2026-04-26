Verwirrter Mann bedroht Passanten im Stadtpark Lohr
LOHR AM MAIN, Landkreis Main-Spessart – Am Freitagabend kam es im Stadtpark zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein 29-jähriger Mann mehrere Fußgänger belästigt und bedroht hatte.
Gegen 22:30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über das Verhalten des offensichtlich psychisch auffälligen Mannes. Der 29-jährige Deutsche hatte Passanten im Park nicht nur belästigt, sondern auch verbal bedroht. Aufgrund der Meldungen leitete die Polizei umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein.
Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch innerhalb der Parkanlage lokalisieren und widerstandslos festnehmen. Da sich der Mann in einem verwirrten Zustand befand und eine Gefahr für sich oder andere nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er unmittelbar in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.
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