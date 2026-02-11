Vesperkirche als Lichtblitz des Reiches Gottes: Erfolgreicher Abschluss der 12. Saison

SCHWEINFURT – Mit einem festlichen Abendmahlsgottesdienst in der St. Johanniskirche ist die 12. Schweinfurter Vesperkirche zu Ende gegangen. Pfarrerin Gisela Bruckmann zog in ihrer Predigt eine positive Bilanz und bezeichnete die Aktion als einen „Lichtblitz des Reiches Gottes“, der durch Gemeinschaft und diakonische Angebote Hoffnung schenkt.

Trotz zeitweiligen Schneefalls und Eisregens war die Vesperkirche 2026 mit rund 4.500 ausgegebenen Mahlzeiten in zwei Wochen erneut sehr gut besucht. Besonders der soziale Austausch an den Tischen sowie die Beratungsangebote standen für die Gäste im Mittelpunkt. Unterstützt wurde das Projekt von zahlreichen Ehrenamtlichen sowie engagierten Schülern des Celtis-Gymnasiums und der Wilhelm-Sattler-Realschule, die im Service aushalfen.

Um das Angebot auch in Zukunft zum symbolischen Preis von zwei Euro zu ermöglichen, sind die Veranstalter weiterhin auf Spenden angewiesen. Beiträge können an das Diakonische Werk Schweinfurt (IBAN: DE48 7935 0101 0000 0025 35) oder die Kirchengemeinde St. Johannis (IBAN: DE82 7932 0075 0005 1674 42), jeweils mit dem Stichwort „Vesperkirche“, geleistet werden. Weitere Informationen findest du unter www.vesperkirche-schweinfurt.de.

Das könnte Dich auch interessieren: Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon