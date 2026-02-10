Vesperkirche als Lichtblitz des Reiches Gottes: Erfolgreicher Abschluss der 12. Saison

SCHWEINFURT – Mit einem festlichen Abendmahlsgottesdienst in der St. Johanniskirche ist die 12. Schweinfurter Vesperkirche zu Ende gegangen. Pfarrerin Gisela Bruckmann zog in ihrer Predigt eine positive Bilanz und bezeichnete die Aktion als einen „Lichtblitz des Reiches Gottes“, der durch Gemeinschaft und diakonische Angebote Hoffnung schenkt.

Trotz zeitweiligen Schneefalls und Eisregens war die Vesperkirche 2026 mit rund 4.500 ausgegebenen Mahlzeiten in zwei Wochen erneut sehr gut besucht. Besonders der soziale Austausch an den Tischen sowie die Beratungsangebote standen für die Gäste im Mittelpunkt. Unterstützt wurde das Projekt von zahlreichen Ehrenamtlichen sowie engagierten Schülern des Celtis-Gymnasiums und der Wilhelm-Sattler-Realschule, die im Service aushalfen.

Das könnte Dich auch interessieren: DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Um das Angebot auch in Zukunft zum symbolischen Preis von zwei Euro zu ermöglichen, sind die Veranstalter weiterhin auf Spenden angewiesen. Beiträge können an das Diakonische Werk Schweinfurt (IBAN: DE48 7935 0101 0000 0025 35) oder die Kirchengemeinde St. Johannis (IBAN: DE82 7932 0075 0005 1674 42), jeweils mit dem Stichwort „Vesperkirche“, geleistet werden. Weitere Informationen findest du unter www.vesperkirche-schweinfurt.de.