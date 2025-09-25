VG-Verwaltung Volkach geschlossen! – Neue Nebenstellen-Telefonnummern
VOLKACH – Die Verwaltungsgemeinschaft Volkach ist aufgrund einer umfassenden EDV-Umstellung ihrer gesamten Serverlandschaft bis einschließlich Freitag, den 26. September 2025, für den Publikumsverkehr geschlossen. Parallel zur Umstellung weist die VG Volkach auf neue Durchwahlnummern hin, die ab dem 29. September gelten.
Die temporäre Schließung ist durch die EDV-Umstellung bedingt. Einzelne Sachgebiete, wie beispielsweise das Bürgerbüro, sind nur eingeschränkt erreichbar. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.
Gleichzeitig werden im Zuge der Umstellung ab Montag, den 29. September, neue Nebenstellen-Nummern eingeführt. Mit Ausnahme der Vermittlung, die weiterhin unter der bewährten Nummer 09381/401-0 erreichbar ist, erhalten alle Durchwahlen statt der bisherigen zweistelligen nun dreistellige Nummern. Volkachs 1. Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzender Heiko Bäuerlein erklärte, die Umstellung sei aus technischen Gründen notwendig. Alle neuen Rufnummern und Ansprechpartner sind bereits im Bürgerportal unter www.volkach.de/rufnummern zu finden. Betroffen sind unter anderem die Tourist-Information Volkacher Mainschleife (neu: 09381/401-300) und der Bauhof der Stadt Volkach (neu: 09381/401-400).
