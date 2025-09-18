VG-Verwaltung Volkach wegen großer Serverumstellung geschlossen

VOLKACH – Aufgrund einer großen EDV-Umstellung ist die Verwaltung der VG Volkach vom Montag, den 22. September, bis voraussichtlich Freitag, den 26. September 2025, für den Publikumsverkehr geschlossen. Im Zuge dieser Umstellung wird es ab dem darauffolgenden Montag zudem neue dreistellige Telefon-Nebenstellennummern geben. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

Verwaltung zeitweise geschlossen

Die gesamte Serverlandschaft der Verwaltungsgemeinschaft wird am Wochenende umgestellt, was die Schließung für den Publikumsverkehr notwendig macht. Einzelne Sachgebiete, wie zum Beispiel das Bürgerbüro, werden voraussichtlich ab Mittwoch, den 24. September, wieder eingeschränkt erreichbar sein. Während der Umstellungsphase sind die Mitarbeitenden auch nur bedingt per E-Mail zu erreichen.

Neue Rufnummern ab nächster Woche

Ab dem 29. September 2025 werden die bisherigen zweistelligen Durchwahlnummern der Verwaltungsgemeinschaft auf dreistellige Nummern umgestellt. Die Hauptnummer 09381/401-0 bleibt unverändert. Gemeinschaftsvorsitzender und Bürgermeister Heiko Bäuerlein erklärte, dass diese Umstellung aus technischen Gründen notwendig sei. Die neuen Rufnummern und Ansprechpartner sind bereits im Bürgerportal unter www.volkach.de/rufnummern einsehbar. Auch die Durchwahl der Tourist-Information Volkacher Mainschleife ändert sich (09381/401-300), ebenso wie die des Bauhofs der Stadt Volkach (09381/401-400).