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„vhs Backstage“ – Spannende Einblicke in regionale Betriebe

24. April 2026Letztes Update 24. April 2026
„vhs Backstage“ – Spannende Einblicke in regionale Betriebe
Führung durch die Freibadbaustelle im Oktober 2025. Archiv-- Foto: Sigrid Klemenz
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VOLKACH, Landkreis Kitzingen – Die Volkshochschule Volkach lädt zu einem neuen, spannenden Format ein: „vhs Backstage“ soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern exklusive Einblicke in ortsansässige Firmen und Handwerksbetriebe ermöglichen.

Teilnehmende erhalten dabei die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken, Arbeitsprozesse kennenzulernen und mehr über regionale Besonderheiten zu erfahren. Da dieses Format ein Themenschwerpunkt im kommenden Herbstsemester werden soll, ruft die Volkshochschule Volkach interessierte Betriebe auf, Teil dieser besonderen Kampagne zu werden. Unternehmen können sich aktiv einbringen, ihre Arbeit einem breiten Publikum vorstellen und gleichzeitig die eigene Sichtbarkeit in der Region stärken. „Mit ‚vhs Backstage‘ ermöglichen wir spannende Einblicke in die Arbeit unserer Betriebe vor Ort und bringen Menschen miteinander ins Gespräch“, sagt vhs-Leiterin Sigrid Klemenz.

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Denkbar sind dabei ganz unterschiedliche Angebote: Von einer Kellereiführung bei lokalen Winzern mit Informationen zum regionalen Weinbau über Einblicke in Schreinereien, Werkstätten oder Produktionsbetriebe bis hin zu innovativen Unternehmen aus der Region ist die Palette groß.

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Firmen, die sich eine Teilnahme im Rahmen des Herbstsemesters (September 2026 bis Februar 2027) vorstellen können, sind herzlich eingeladen, sich bis zum 4. Mai 2026 bei der vhs Volkach zu melden. Gemeinsam werden passende Formate wie Führungen oder Vorträge abgesprochen und Termine abgestimmt. Die Kontaktaufnahme ist möglich unter der Telefonnummer 09381 401141 oder per E-Mail an:

sigrid.klemenz@volkach.de

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