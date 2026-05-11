vhs Bad Kissingen: Freie Plätze für kreative, sportliche und geschichtliche Kurse
BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule Bad Kissingen bietet im Juni ein vielfältiges Programm an. Für Kurzentschlossene gibt es in verschiedenen Bereichen noch freie Plätze – von innovativen KI-Workshops über Kinderturnen bis hin zu historischen Stadtführungen.
Hier sind die aktuellen Kurs-Highlights im Überblick:
Technik & Finanzen
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KI-Präsentationen: „Digital kreativ und effizient: Präsentationen mit KI erstellen“.
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Start: Mittwoch, 10. Juni (18:30 – 20:45 Uhr, 2 Termine).
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Finanzcheck: „Finanztips für Familien“.
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Termin: Montag, 15. Juni (19:00 – 21:00 Uhr).
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Familie & Bewegung
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Eltern-Kind-Turnen (bis 3 Jahre): Gemeinsamer Turnspaß für die Kleinsten.
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Kurs A: Ab Donnerstag, 11. Juni (15:30 – 16:15 Uhr, 7 Termine).
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Kurs B: Ab Donnerstag, 11. Juni (16:15 – 17:00 Uhr, 7 Termine).
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Geschichte & Kultur
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Max Littmann: Führung zu den architektonischen Spuren in Bad Kissingen.
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Termin: Samstag, 13. Juni (14:00 – 15:30 Uhr).
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Jüdische Schicksale: Historische Führung durch die Stadt.
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Termin: Sonntag, 14. Juni (13:00 – 14:30 Uhr).
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Anmeldung und Erreichbarkeit
Interessierte können sich online unter vhs-kisshab.de anmelden. Für die persönliche Anmeldung oder telefonische Rückfragen (0971 807-4211) gelten folgende Öffnungszeiten des vhs-Büros:
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Mo. & Di.: 14:00 – 16:00 Uhr
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Mi. bis Fr.: 10:00 – 12:00 Uhr
Wichtiger Hinweis: Während der Pfingstferien (25. Mai bis einschließlich 5. Juni) bleibt das vhs-Büro geschlossen. Online-Anmeldungen sind jedoch weiterhin möglich.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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