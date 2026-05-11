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vhs Bad Kissingen: Freie Plätze für kreative, sportliche und geschichtliche Kurse

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
vhs Bad Kissingen: Freie Plätze für kreative, sportliche und geschichtliche Kurse
Foto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule Bad Kissingen bietet im Juni ein vielfältiges Programm an. Für Kurzentschlossene gibt es in verschiedenen Bereichen noch freie Plätze – von innovativen KI-Workshops über Kinderturnen bis hin zu historischen Stadtführungen.

Hier sind die aktuellen Kurs-Highlights im Überblick:

Technik & Finanzen

Familie & Bewegung

  • Eltern-Kind-Turnen (bis 3 Jahre): Gemeinsamer Turnspaß für die Kleinsten.

    • Kurs A: Ab Donnerstag, 11. Juni (15:30 – 16:15 Uhr, 7 Termine).

    • Kurs B: Ab Donnerstag, 11. Juni (16:15 – 17:00 Uhr, 7 Termine).

Geschichte & Kultur

  • Max Littmann: Führung zu den architektonischen Spuren in Bad Kissingen.

    • Termin: Samstag, 13. Juni (14:00 – 15:30 Uhr).

  • Jüdische Schicksale: Historische Führung durch die Stadt.

    • Termin: Sonntag, 14. Juni (13:00 – 14:30 Uhr).

Anmeldung und Erreichbarkeit

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Interessierte können sich online unter vhs-kisshab.de anmelden. Für die persönliche Anmeldung oder telefonische Rückfragen (0971 807-4211) gelten folgende Öffnungszeiten des vhs-Büros:

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  • Mo. & Di.: 14:00 – 16:00 Uhr

  • Mi. bis Fr.: 10:00 – 12:00 Uhr

Wichtiger Hinweis: Während der Pfingstferien (25. Mai bis einschließlich 5. Juni) bleibt das vhs-Büro geschlossen. Online-Anmeldungen sind jedoch weiterhin möglich.

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