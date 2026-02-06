Vicki Kristina Barcelona am 5.3. in der Haßfurter Rathaushalle

HASSFURT – Am Donnerstag, den 5. März 2026, gastiert das New Yorker Frauen-Trio „Vicky Kristina Barcelona“ mit seiner „Crooked Little Heart Tour“ in der Rathaushalle Haßfurt. Ab 20:00 Uhr präsentieren die drei gefeierten Singer-Songwriterinnen eine wilde, facettenreiche Reise durch das musikalische Universum von Tom Waits, die von Kritikern als gleichermaßen schön, lustig und ergreifend beschrieben wird.

Mit dreistimmigen Harmonien und einem ungewöhnlichen Instrumentarium aus Ziehharmonikas, Banjos, Flaschen und exotischer Percussion interpretieren die Musikerinnen die Klassiker von Waits auf kraftvolle und verspielte Weise neu. Das Trio schafft es dabei, den Rohdiamanten des Originals neue, überraschende Facetten abzugewinnen und gleichzeitig den Respekt vor dem Werk zu wahren. Die Veranstaltung verspricht eine Mischung aus musikalischer Präzision und charmantem Chaos, die den Abend zu einem idealen After-Work-Event macht.

Alle weiteren Informationen sowie der Ticketverkauf sind unter www.kulturamt-hassfurt.de zu finden.

Das könnte Dich auch interessieren: Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe