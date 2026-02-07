Auto IU

Vicki Kristina Barcelona am 5.3. in der Haßfurter Rathaushalle

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
Foto: George De Castro Day
HASSFURT – Am Donnerstag, den 5. März 2026, gastiert das New Yorker Frauen-Trio „Vicky Kristina Barcelona“ mit seiner „Crooked Little Heart Tour“ in der Rathaushalle Haßfurt. Ab 20:00 Uhr präsentieren die drei gefeierten Singer-Songwriterinnen eine wilde, facettenreiche Reise durch das musikalische Universum von Tom Waits, die von Kritikern als gleichermaßen schön, lustig und ergreifend beschrieben wird.

Mit dreistimmigen Harmonien und einem ungewöhnlichen Instrumentarium aus Ziehharmonikas, Banjos, Flaschen und exotischer Percussion interpretieren die Musikerinnen die Klassiker von Waits auf kraftvolle und verspielte Weise neu. Das Trio schafft es dabei, den Rohdiamanten des Originals neue, überraschende Facetten abzugewinnen und gleichzeitig den Respekt vor dem Werk zu wahren. Die Veranstaltung verspricht eine Mischung aus musikalischer Präzision und charmantem Chaos, die den Abend zu einem idealen After-Work-Event macht.

Alle weiteren Informationen sowie der Ticketverkauf sind unter www.kulturamt-hassfurt.de zu finden.

