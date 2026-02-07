Vicki Kristina Barcelona am 5.3. in der Haßfurter Rathaushalle

HASSFURT – Am Donnerstag, den 5. März 2026, gastiert das New Yorker Frauen-Trio „Vicky Kristina Barcelona“ mit seiner „Crooked Little Heart Tour“ in der Rathaushalle Haßfurt. Ab 20:00 Uhr präsentieren die drei gefeierten Singer-Songwriterinnen eine wilde, facettenreiche Reise durch das musikalische Universum von Tom Waits, die von Kritikern als gleichermaßen schön, lustig und ergreifend beschrieben wird.

Mit dreistimmigen Harmonien und einem ungewöhnlichen Instrumentarium aus Ziehharmonikas, Banjos, Flaschen und exotischer Percussion interpretieren die Musikerinnen die Klassiker von Waits auf kraftvolle und verspielte Weise neu. Das Trio schafft es dabei, den Rohdiamanten des Originals neue, überraschende Facetten abzugewinnen und gleichzeitig den Respekt vor dem Werk zu wahren. Die Veranstaltung verspricht eine Mischung aus musikalischer Präzision und charmantem Chaos, die den Abend zu einem idealen After-Work-Event macht.

Alle weiteren Informationen sowie der Ticketverkauf sind unter www.kulturamt-hassfurt.de zu finden.

Das könnte Dich auch interessieren: DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen. BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren