Videnin Dojo bei BAVARIAN OPEN in KYOKUSHIN KARATE äußerst erfolgreich
SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo Schweinfurt war am vergangenen Wochenende bei den Bavarian Open im Kyokushin Karate äußerst erfolgreich und sicherte sich eine beeindruckende Bilanz von vier Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie einen Sonderpreis für die „Beste Technik“.
Die Athletinnen und Athleten des Videnin Dojo zeigten vollen Einsatz, starke Techniken und große mentale Stärke.
Die Erfolge im Überblick:
- 🥇 Kira Baizhukov – 1. Platz
- 🥇 Marharyta Morozova – 1. Platz
- 🥇 Nataliia Bekker – 1. Platz
- 🥇 Denys Verenchuk – 1. Platz
- 🥈 Maksym Verenchuk – 2. Platz
- 🥉 Leon Widder – 3. Platz
- 🥉 Milena Moser – 3. Platz & Beste Technik 🏆
Diese Ergebnisse beweisen laut Dojo, dass sich das konsequente Training und der klare Fokus auf Disziplin, Entwicklung und Erfahrung auszahlen.
