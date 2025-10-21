Auto IU

Videnin Dojo bei BAVARIAN OPEN in KYOKUSHIN KARATE äußerst erfolgreich

Foto: Videnin Dojo
SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo Schweinfurt war am vergangenen Wochenende bei den Bavarian Open im Kyokushin Karate äußerst erfolgreich und sicherte sich eine beeindruckende Bilanz von vier Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie einen Sonderpreis für die „Beste Technik“.

Die Athletinnen und Athleten des Videnin Dojo zeigten vollen Einsatz, starke Techniken und große mentale Stärke.

Die Erfolge im Überblick:

 

  • 🥇 Kira Baizhukov – 1. Platz
  • 🥇 Marharyta Morozova – 1. Platz
  • 🥇 Nataliia Bekker – 1. Platz
  • 🥇 Denys Verenchuk – 1. Platz
  • 🥈 Maksym Verenchuk – 2. Platz
  • 🥉 Leon Widder – 3. Platz
  • 🥉 Milena Moser – 3. Platz & Beste Technik 🏆

Diese Ergebnisse beweisen laut Dojo, dass sich das konsequente Training und der klare Fokus auf Disziplin, Entwicklung und Erfahrung auszahlen.

