Videnin Dojo schnitt beim German Open & Dragon Cup gut ab

NECKARSULM/SCHWEINFURT – Am Weltfrauentag, dem 8. März 2025, wurde die Stadt Neckarsulm zum Schauplatz zweier hochkarätiger Kyokushin-Karate-Turniere: dem Dragon Cup für Anfänger sowie den German Open für Fortgeschrittene. Mit knapp 400 Teilnehmern aus nationalen und internationalen Dojos startete das neue Wettkampfjahr mit beeindruckenden Kämpfen auf höchstem Niveau.

Auch das Videnin Dojo war mit neun talentierten Kindern und Jugendlichen vertreten, die sich mit großer Disziplin und intensivem Training – bis zu fünf Einheiten pro Woche – auf das Turnier vorbereitet hatten. Ihr Einsatz zahlte sich aus, denn sie überzeugten mit starken Leistungen und großem Kampfgeist. Die Ergebnisse sprechen für sich:

Ergebnisse Dragon Cup:

Andre Kuratsch belegte den zweiten Platz

Alewtina Bekker erreichte den zweiten Platz

Nataliia Bekker sicherte sich den ersten Platz

Arina Michaelis erkämpfte sich den dritten Platz

Kira Baizhukov gewann den ersten Platz

Marharyta Morozova erreichte ebenfalls den ersten Platz

Ergebnisse German Open:

Lena Videnin wurde Zweite

Natalia Aghabekyan sicherte sich den ersten Platz

Milena Moser belegte den dritten Platz

Für alle Teilnehmer war das Turnier eine wertvolle Erfahrung, aus der sie viel mitnehmen konnten. In den kommenden Wochen liegt der Fokus auf gezieltem Training und individuellen Verbesserungen, um bei der nächsten großen Herausforderung noch stärker an den Start zu gehen.

Die nächste Bewährungsprobe lässt nicht lange auf sich warten: Am 12. April 2025 treten die Athleten des Videnin Dojos bei der International German Championship in Schweinfurt erneut an – mit der festen Entschlossenheit, sich weiter zu steigern.

Mit diesen starken Ergebnissen im Rücken geht das Team voller Motivation in die nächste Vorbereitungsphase.