Videnin Dojo überzeugt bei Internationaler Fullcontact Karate Meisterschaft 2026
SCHWEINFURT – Bei der „International Fullcontact Karate Championship 2026“ demonstrierten die Athletinnen und Athleten des Videnin Dojo ihre Zugehörigkeit zur Leistungsspitze im Kyokushin-Karate. Mit insgesamt 172 Teilnehmenden aus 24 Clubs war das Turnier hochkarätig besetzt.
Großer Erfolg für das Schweinfurter Team
Das Videnin Dojo kehrte mit einer beeindruckenden Bilanz von fünf Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen nach Schweinfurt zurück. In der Gesamtwertung aller 24 teilnehmenden Vereine erreichte das Team den 4. Platz.
Die Medaillengewinner im Überblick
Disziplin Kumite (Vollkontakt-Freikampf):
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Gold (1. Platz): Nayla Aras, Lena Videnin, Nataliia Bekker und Leonid Videnin.
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Silber (2. Platz): Alewtina Bekker und Johann Münch.
Disziplin Kata (Formenlauf):
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Gold (1. Platz): Marharyha Morozova überzeugte mit einer technisch präzisen und kraftvollen Darbietung.
Der erfolgreiche Auftritt unterstreicht das hohe technische Niveau und den Kampfgeist der Schweinfurter Karate-Sportlerinnen und -Sportler.
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