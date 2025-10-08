Videnin Dojo überzeugt mit starken Leistungen beim KWU German Open im Kyokushin Karate
SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo Schweinfurt hat bei den 4th KWU German Open im Kyokushin Karate in Berlin mit starken Leistungen überzeugt und hervorragende Platzierungen erzielt. Das Team kehrte mit zwei Goldmedaillen und drei Bronzemedaillen in der Disziplin Kumite sowie einer Silbermedaille in der Disziplin Kata zurück. Shihan Dmitrij Videnin betonte die Wichtigkeit des harten Trainings und der individuellen Förderung jedes Teilnehmers.
Ergebnisse des Videnin Dojo Schweinfurt
Die Athleten des Videnin Dojo Schweinfurt zeigten in den beiden Disziplinen Kata (Form) und Kumite (Kampf) beeindruckende Erfolge:
|Disziplin
|Platzierung
|Name
|Kata
|2. Platz (🥈 Silber)
|Vinsent Khoma
|Kumite
|1. Platz (🥇 Gold)
|Nataliia Bekker
|Kumite
|1. Platz (🥇 Gold)
|Kira Baizhukov
|Kumite
|3. Platz (🥉 Bronze)
|Lena Videnin
|Kumite
|3. Platz (🥉 Bronze)
|Alewtina Bekker
|Kumite
|3. Platz (🥉 Bronze)
|Marharyta Morozova
Fazit und Philosophie
Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan, Kyokushin Karate) und Geschäftsführer des Vereins Schweinfurt Kyokushin e.V. hob die harte Arbeit der Teilnehmer hervor: „Alle haben intensiv und hart trainiert. Das Niveau wächst stetig – und umso wichtiger ist es, individuell auf die Kyokushin Studenten einzugehen, um Schwächen zu erkennen und in eine positive Entwicklung zu verwandeln.“
Das Dojo unterstrich, dass bei der Teilnahme an Turnieren nicht nur die Ergebnisse zählen, sondern insbesondere die Leistung, die persönliche Entwicklung und die gesammelten Erfahrungen jedes Einzelnen. Jede Teilnahme sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg der sportlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!