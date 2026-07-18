Videnin Dojo vertieft internationale Freundschaft beim Karate-Seminar in Polen

SCHWEINFURT – Nach der Europameisterschaft hat das Team des Videnin Dojos an einem internationalen Karate-Seminar in Polen teilgenommen. Unter der Leitung des japanischen Karate-Meisters Daihyo Masanaga Nakamura (8. Dan) stand ein intensiver Austausch mit Sportlerinnen und Sportlern aus verschiedenen Ländern im Mittelpunkt.

Im Rahmen des Seminars arbeiteten die Teilnehmenden intensiv an den Grundlagen des Kyokushin Karate. Auf dem Trainingsprogramm standen die Verfeinerung der Basistechniken (Kihon), dynamische Kampfkombinationen sowie deren praxisnahe Umsetzung in verschiedenen Trainingsgruppen.

Neben der sportlichen Weiterbildung spielte auch die internationale Völkerverständigung eine wichtige Rolle. Das Schweinfurter Videnin Dojo konnte seine langjährigen Kontakte nach Japan weiter vertiefen. Besonders deutlich wird dies an der Freundschaft zwischen dem 17-jährigen Leonid Videnin und dem gleichaltrigen Sosei Nakamura aus Japan, die sich durch den regelmäßigen Austausch entwickelt hat.

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Bereits Ende des Monats wird Sosei Nakamura nach Deutschland reisen und das Videnin Dojo in Schweinfurt besuchen. Neben gemeinsamen Trainingseinheiten steht dabei vor allem der kulturelle Austausch im Vordergrund. Ziel ist es, die internationale Zusammenarbeit sowie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan weiter auszubauen.