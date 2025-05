Videoaufzeichnung hilft bei Aufklärung von Körperverletzungsdelikt – Ein Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung aufgegriffen

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein 47-jähriger Mann am Bahnhofsvorplatz in Würzburg von drei Unbekannten angegriffen und leicht verletzt.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlugen die Täter auf den Mann ein. Die Polizei, die zunächst von einem Raubdelikt ausging, konnte den Sachverhalt durch Videoaufzeichnungen klären. Dank dieser Aufzeichnungen konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt weiterhin nach den beiden anderen Tätern und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden. Der Geschädigte wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.