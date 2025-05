Videoaufzeichnung hilft bei der Aufklärung einer Brandstiftung

WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht zum Freitag, gegen 00:30 Uhr, wurde in der Reisgrubengasse in der Innenstadt ein brennender Müllsack entdeckt. Das Feuer beschädigte die angrenzende Hauswand.

Dank der polizeilichen Videoüberwachung konnte ein Jugendlicher als möglicher Täter identifiziert und im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Brandorts festgenommen werden. Nach der polizeilichen Bearbeitung des Falls wurde der Jugendliche seinem Vater übergeben. Die laufenden Ermittlungen sollen klären, ob er für weitere Brandstiftungen in Frage kommt. Der entstandene Sachschaden an der Hauswand wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.