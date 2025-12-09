Videoüberwachung führt zu schnellem Ermittlungserfolg – Sachbeschädigung am Hauptbahnhof Würzburg aufgeklärt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Durch die Videoüberwachung im Bereich Hauptbahnhof konnte Montagnacht eine Sachbeschädigung schnell aufgeklärt werden. Die 41-jährige Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren.

Am Montag, gegen 23:00 Uhr, konnte die Polizei Würzburg über die Videoüberwachungsanlage im Bereich des Hauptbahnhofs beobachten, wie eine 41-jährige Deutsche eine Parkbank umstieß und diese dadurch beschädigte.

Unmittelbar nach der Tat konnte die erheblich alkoholisierte Frau durch eine Polizeistreife angetroffen und die Sachbeschädigung dadurch aufgeklärt werden.

Der entstandene Schaden an der Bank wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Tatverdächtige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.