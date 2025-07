Videoüberwachung überführt Fahrraddiebe am Bahnhof Würzburg

WÜRZBURG – Öffentliche Videoüberwachung führt zur Festnahme von Fahrraddieben in der Innenstadt.

Am frühen Montagmorgen, dem 30. Juni 2025, gegen 03:30 Uhr, konnte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt dank der öffentlichen Videoüberwachung drei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappen. Die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren waren dabei beobachtet worden, wie sie sich an mehreren abgestellten Fahrrädern in der Innenstadt zu schaffen machten.

Die eingesetzten Polizeibeamten griffen schnell ein und stellten das Trio noch am Tatort. Ein Diebstahl konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer wieder entlassen.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang erneut die Wirksamkeit der öffentlichen Videoüberwachung als präventive Maßnahme zur Bekämpfung von Straftaten im Innenstadtbereich.