Videoüberwachung überführt Unfallflüchtigen: 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss
HIMMELSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Ein missglücktes Einparkmanöver auf einem Supermarktparkplatz in der Daimlerstraße hat für einen 61-jährigen Fiat-Fahrer nun strafrechtliche Konsequenzen. Dank modernster Videotechnik und aufmerksamer Zeugen konnte der flüchtige Unfallverursacher schnell ermittelt werden.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr. Beim Versuch einzuparken, rammte der 61-Jährige einen ordnungsgemäß abgestellten BMW. Anstatt jedoch die Polizei zu informieren oder auf den Besitzer zu warten, erledigte der Mann seelenruhig seinen Einkauf und verließ anschließend das Gelände.
Videobeweis führt zum Fahrzeughalter
Der 52-jährige Besitzer des BMW bemerkte den Schaden kurz darauf und verständigte die Polizei Karlstadt. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen des Lebensmittelgeschäfts konnten die Beamten das Geschehen sowie das Kennzeichen des Verursachers klar identifizieren.
Alkoholgeruch bei der Kontrolle
Als die Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf an seiner Wohnanschrift aufsuchte, stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Da der Verdacht bestand, dass der Mann bereits zum Unfallzeitpunkt fahruntüchtig war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.
Der verursachte Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen:
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Unerlaubten Entfernens vom Unfallort
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Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol
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