Vielfältige Gästeführungen im August durch Schweinfurt Stadt und Land

SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° bietet im August wieder ein abwechslungsreiches Programm mit öffentlichen Gästeführungen an. Von historischen Stadtrundgängen über technische Zeitreisen bis hin zu Wein- und Familienführungen ist für Einheimische und Gäste gleichermaßen einiges geboten.

An allen Samstagen im August starten jeweils um 14 Uhr einstündige Altstadtführungen vor der Tourist-Information Schweinfurt 360°. Dabei erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte Schweinfurts – von den Anfängen bis in die Neuzeit. Die Führungen finden am 1., 8., 15., 22. und 29. August statt. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Immer montags steht die Führung „Schweinfurts Geschichte: Rathaus und Schrotturm“ auf dem Programm. Am 3. August beginnt sie um 19 Uhr, an den weiteren Terminen am 10., 17., 24. und 31. August jeweils um 14 Uhr. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in das historische Rathaus und den Schrotturm, der zum Abschluss einen weiten Blick über die Stadt und den Main bietet. Ticketpreis: 7 Euro.

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Am 1. August um 16 Uhr führt eine Besichtigung durch die Sachs-Ausstellung. In einer ehemaligen Produktionshalle wird die Geschichte der Unternehmerfamilie Sachs und ihrer technischen Innovationen vorgestellt. Tickets kosten 10 Euro.

Die Führung „Schweinfurter Wirtshausgeschichten“ startet am 6. August um 18 Uhr. Der Rundgang erzählt von historischen und heutigen Gaststätten der Stadt und endet mit einem Glas Wein in der kleinsten Weinstube Schweinfurts. Ticketpreis: 12 Euro.

Einen Spaziergang durch das mittelalterliche Zürch gibt es am 7. August um 19 Uhr. Die Gäste erkunden historische Gassen, begegnen dem „armen Schweinehirt“ und stärken sich unterwegs mit einem Getränk. Der Preis beträgt 12 Euro.

Am 13. August um 20.30 Uhr lädt der Nachtwächter zu einem stimmungsvollen Abendrundgang durch die Altstadt und entlang der Stadtmauer ein. Dabei erzählt er Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten. Tickets kosten 10 Euro.

Weinfreunde kommen am 21. August um 17 Uhr beim Spaziergang durch die Weinlage Wipfelder Zehntgraf auf ihre Kosten. Neben Informationen zum fränkischen Weinbau erwarten die Teilnehmer herrliche Ausblicke auf Weinberge, Main und Winzerdörfer. Der Preis beträgt 16 Euro.

Für Familien gibt es am 22. August um 16 Uhr die Rätseltour „Wahr oder nicht wahr?“. Spielerisch gehen Groß und Klein historischen Geschichten und Geheimnissen Schweinfurts auf den Grund. Am Ende wartet eine kleine Überraschung. Tickets kosten 12 Euro.

Den Abschluss bildet am 27. August um 19 Uhr die Führung „Stadtgeschichten mit der Schweinfurter Weinprinzessin a.D.“. Die ehemalige Weinprinzessin Kristin verbindet Wissenswertes über die Stadtgeschichte mit der fränkischen Weinkultur. Zwischendurch wird im PINOT ein Frankenwein verkostet. Ticketpreis: 12 Euro.

Tickets für alle Führungen sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information Schweinfurt 360° im Rathaus am Markt sowie online erhältlich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.