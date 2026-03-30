Vielfältiges Führungsangebot in Bad Kissingen: Von Welterbe bis Nachtwächter
BAD KISSINGEN – In der kommenden Woche erwartet Gäste und Einheimische in Bad Kissingen ein abwechslungsreiches Programm an Stadt- und Erlebnisführungen. Die Angebote reichen von historischen Einblicken in das UNESCO-Welterbe bis hin zu stimmungsvollen Abendrundgängen durch die beleuchtete Altstadt.
Den Auftakt machen am Montag, 30. März, und Dienstag, 31. März, jeweils um 11:00 Uhr die Führungen durch die UNESCO-Welterbe-Kuranlagen und die Altstadt. Teilnehmer können dabei in die besondere Atmosphäre des Staatsbades eintauchen. Wer die historischen Gebäude wie den Regentenbau, den Arkadenbau oder die Wandelhalle lieber auf eigene Faust erkunden möchte, hat dazu von Montag bis Donnerstag sowie am Samstag jeweils zwischen 10:00 und 16:00 Uhr die Gelegenheit.
Themenführungen und prominente Spuren
Ein besonderes Highlight findet am Mittwoch, 1. April, um 13:30 Uhr statt. Unter dem Titel „Von ‚Sisi‘ bis Söder“ begeben sich die Teilnehmer auf eine heitere Spurensuche nach prominenten Gästen, die das Badleben über die Jahrhunderte geprägt haben. Am Donnerstagabend, 2. April, wird es dann mystisch: Um 20:00 Uhr lädt der Nachtwächter dazu ein, im Laternenlicht verborgene Winkel der Stadt zu entdecken und der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen.
Das Welterbe-Wochenende im Überblick
Am Samstag, 4. April, und Sonntag, 5. April, verdichtet sich das Programm mit verschiedenen Schwerpunkten:
-
UNESCO-Welterbe: Die Erlebnisführung „Ein Streifzug durch Bad Kissingen als UNESCO-Welterbe“ findet an beiden Tagen um 11:00 Uhr statt. Dabei wird die Bedeutung der Brunnenfrauen und der Staatsbad Philharmonie erläutert.
-
Historische Gebäude: Jeweils um 14:00 Uhr startet am Wochenende die detaillierte Führung durch die historischen Kuranlagen und Gebäude zur Geschichte und Entwicklung des Bades.
-
Klassische Rundgänge: Am Samstag wird zudem um 11:00 Uhr und 15:30 Uhr „Der Klassiker“ – eine kombinierte Führung durch Altstadt und Kuranlagen – angeboten.
-
Abendliche Runde: Ein besonderes Erlebnis verspricht der Rundgang mit dem „Badkommissar“ Alexander von Moreau am Samstagabend, der im historischen Gewand durch die Stadt führt.
Interessierte Bürger und Gäste erhalten bei diesen Terminen umfassende Einblicke in die kulturelle Tiefe und die lebendige Tradition der Welterbestadt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!