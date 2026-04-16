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Vielfältiges Kursangebot in Bad Kissingen: Jetzt noch Restplätze an der vhs sichern

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Vielfältiges Kursangebot in Bad Kissingen: Jetzt noch Restplätze an der vhs sichern
Foto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule Bad Kissingen bietet in den kommenden Wochen ein breites Spektrum an Fortbildungen und Workshops an. Von gesundheitlichen Themen über kreative Angebote bis hin zu technischen Kursen und historischen Führungen sind für viele Interessen noch freie Plätze verfügbar.

Das Programm reicht von praxisnahen Workshops wie der Bildbearbeitung mit künstlicher Intelligenz bis hin zu exklusiven Führungen durch die regionale Geschichte. Interessierte haben die Möglichkeit, sich sowohl online als auch persönlich für die verschiedenen Formate anzumelden.

Die Kurse im Überblick

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Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
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  • Berufsunfähigkeit richtig absichern: Montag, 27. April, 19:00 – 21:00 Uhr.

  • BRICS-Staaten & Weltordnung: Mittwoch, 29. April, 18:30 – 20:00 Uhr.

  • Natürliche Hilfe bei chronischen Schmerzen: Mittwoch, 29. April, 19:30 – 21:30 Uhr.

Kreativität & Handwerk

  • Urban Sketching (6 Termine): Ab Montag, 4. Mai, jeweils 18:00 – 20:15 Uhr.

  • Aquarell Schritt für Schritt (6 Termine): Ab Mittwoch, 6. Mai, jeweils 18:00 – 20:15 Uhr.

  • Steinbildhauen (3 Termine): Ab Freitag, 8. Mai, jeweils ab 16:00 Uhr.

Technik & Kulinarik

  • Photoshop Elements 2026 & KI: Samstag, 2. Mai, 09:00 – 16:00 Uhr.

  • Kochen im Wok: Freitag, 8. Mai, 18:00 – 21:00 Uhr.

  • Excel Aufbaukurs: Samstag, 9. Mai, 09:00 – 16:00 Uhr.

Geschichte & Führungen

  • König Ludwig II. in Bad Kissingen: Donnerstag, 7. Mai, 19:00 – 20:30 Uhr (inkl. Sektempfang).

  • Die Wittelsbacher – Stadtführung: Samstag, 9. Mai, 14:00 – 15:30 Uhr.

Informationen zur Anmeldung

Die Anmeldung kann bequem über die Website der vhs erfolgen:

www.vhs-kisshab.de

Für Personen ohne Internetzugang steht das vhs-Büro in Bad Kissingen für eine persönliche oder telefonische Anmeldung zur Verfügung:

  • Telefon: 0971 807-4211

  • Öffnungszeiten: Montag und Dienstag (14:00 – 16:00 Uhr) sowie Mittwoch bis Freitag (10:00 – 12:00 Uhr).

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