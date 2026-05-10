Vielfalt ist Permakultur: Seminar für gesundes Gärtnern in Kleinmünster
KLEINMÜNSTER, LKR. HAẞBERGE – Pünktlich zur Hochsaison im Garten lädt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege zu einem besonderen Vormittag ein. Unter dem Motto „Vielfalt ist Permakultur – Jetzt ist Pflanzzeit“ vermittelt Gartenexpertin Christina Fallenbacher am Sonntag, 17. Mai 2026, wertvolles Praxiswissen für einen gesunden und ertragreichen Garten.
Das Seminar richtet sich an alle, die ihren Garten im Einklang mit der Natur bewirtschaften wollen – egal ob Anfänger oder erfahrene Hobbygärtner.
Partnerschaft mit der Natur
Kreisfachberater Guntram Ulsamer betont, wie wichtig das Verständnis für natürliche Abläufe ist: „Es braucht eine gewisse Gelassenheit, wenn die Natur Partner des Gärtners sein soll.“ Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer für diese Prozesse zu sensibilisieren, damit Pflanzen ohne chemische Keule gesund bleiben und prächtig gedeihen.
Theorie, Praxis und Genuss
Das Programm im Naturhof Siebensachen ist dreigeteilt:
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Theorie: Einführung in die Grundlagen der Permakultur und Bodenfruchtbarkeit.
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Praxis-Rundgang: Besichtigung der Gemüsegärten, um die Theorie direkt am Beet zu erleben.
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Abschluss: Gemütliches Beisammensein mit Kostproben aus der Hofküche.
Die „Freundschaften“ der Pflanzen nutzen
Ein Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Mischkultur, dem bekanntesten Werkzeug der Permakultur. Die Teilnehmer lernen, welche Pflanzen sich gegenseitig unterstützen und wie durch den richtigen Einsatz von Nährstoffen und Mulch ein stabiles Ökosystem im eigenen Garten entsteht.
Alle Details im Überblick:
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Wann: Sonntag, 17. Mai 2026, von 09:30 bis 12:30 Uhr
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Wo: Naturhof Siebensachen, Kleinmünster
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Kosten: 35 Euro pro Person
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Anmeldung: Bei Christina Fallenbacher unter Tel. 0170/1636846 oder per E-Mail an c.fallenbacher@gmx.net.
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