Vielleicht wollte er nur seine Tasse spülen? – Spülmittel im Springbrunnen – Gibt es Zeugen?
SCHWEINFURT – Ein Unbekannter hat mutmaßlich Spülmittel in einen Springbrunnen am 1. Wehr gekippt. Die Verunreinigung macht ein einfaches Ablassen des Wassers unmöglich, da sonst die Kanalisation ebenfalls verschmutzt würde. Es entstehen Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro, da das Wasser stattdessen aufwendig abgepumpt werden muss.
Um das verschmutzte Wasser zu entsorgen, muss es mit Pumpwagen abtransportiert und zur Kläranlage gebracht werden. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 09721/202-0.
