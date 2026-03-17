Vielseitiges Programm an der vhs Bad Kissingen: Jetzt noch freie Kursplätze sichern
BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule Bad Kissingen bietet im April ein breites Spektrum an Kursen und Vorträgen an, für die aktuell noch Anmeldungen möglich sind. Von kreativen Workshops über sportliche Aktivitäten bis hin zu Fachvorträgen und IT-Schulungen ist für jede Altersgruppe ein passendes Angebot dabei.
Das Programm startet nach den Osterferien mit einer Vielzahl an Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung. Ob musikalisches Interesse am Songwriting, sportliche Betätigung beim Yoga oder technisches Wissen zum 3D-Druck – die vhs deckt zahlreiche Themenfelder ab. Auch spezielle Führungen zur Geschichte von König Ludwig II. und Vorträge zur Finanzplanung für Frauen stehen auf dem Plan.
Das Kursangebot im Überblick:
Musik & Kreativität
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Gitarre – Liedbegleitung (Grundkurs): Ab Di, 14.04., 19:30 Uhr (5 Termine).
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Songwriting für Anfänger & Fortgeschrittene: Do, 16.04., 18:30 Uhr.
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Workshop Holzbildhauen: Ab Fr, 24.04., 14:00 Uhr (3 Termine).
Gesundheit, Tanz & Bewegung
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Kaha® & Yoga-Cooldown: Ab Mi, 15.04., verschiedene Optionen ab 18:30 Uhr.
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Yoga auf dem Stuhl (Senioren): Ab Fr, 17.04., 15:45 Uhr (10 Termine).
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Tanzkurse für Erwachsene: Ab Fr, 17.04., 19:00 Uhr (verschiedene Längen).
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Achtsamkeit & Resilienz: Sa, 18.04., 10:00 Uhr.
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Tango Argentino: Sa, 18.04., 14:00 Uhr.
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Tanz dich glücklich (Workshop): Sa, 25.04., 09:30 Uhr.
Wissen, Kultur & Gesellschaft
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eBay-Marktplatz: Di, 14.04., 18:00 Uhr.
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3D-Druck Technologie: Mi, 15.04., 17:30 Uhr.
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Vorträge zu König Ludwig II.: Do, 16.04., 19:00 Uhr sowie Do, 23.04., 15:00 Uhr (Museum Obere Saline).
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Reisevortrag China: Do, 16.04., 18:00 Uhr.
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Erziehung & Partnerschaft: Kurse am 17.04. und 24.04. jeweils ab 18:00 Uhr.
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Finanzplanung für Frauen: Mo, 20.04., 19:00 Uhr.
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Brönnhof-Führung: So, 26.04., 13:00 Uhr.
IT & Bildbearbeitung
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Photoshop Elements (Grundkurs): Sa, 18.04., 09:00 Uhr.
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Excel Grundlagen: Sa, 25.04., 09:00 Uhr.
Anmeldungen sind online unter vhs-kisshab.de möglich. Für Personen ohne Internetzugang steht das Büro vor Ort oder telefonisch zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das vhs-Büro während der Osterferien vom 30. März bis einschließlich 10. April geschlossen bleibt.
Kontakt für Anmeldungen:
0971 807-4211
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