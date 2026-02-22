Auto IU

Vielseitiges Programm im Stattbahnhof Schweinfurt: Von Metal-Jubiläum bis Kinderflohmarkt
SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof lädt im März zu einem vollgepackten Veranstaltungskalender ein, der mit der Metal Franconia Warmup Show und dem 25-jährigen Jubiläum des Rockverbands Schweinfurt am 7. März furios startet. Ob legendäre Tribute-Shows von Led Zeppelin oder den Eagles, energiegeladene Hardcore-Konzerte oder der beliebte Kinderflohmarkt – der Monat bietet kulturelle Highlights für jede Altersgruppe und jeden Musikgeschmack.

Hier findest du die kommenden Termine im Überblick:

Konzerte und Shows im großen Saal

Action im kleinen Saal und in der Kneipe

  • Samstag, 07.03., 22:00 Uhr: Geburtstags-Bash des Klangtherapie-Kollektivs mit Tün Ni, Chrillux und Gästen im kleinen Saal.

  • Montag, 16.03., 20:00 Uhr: Hardcore-Power mit Berthold City aus L.A., Curselife und Without A Word. Besonderes Special: Freier Eintritt für Jugendliche unter 18 Jahren!

  • Freitag, 20.03., 20:00 Uhr: Der kultige Bingo-Abend in der Kneipe inklusive Musik-Bingo und Überraschungspreisen.

  • Samstag, 21.03., 20:30 Uhr: Collaps, Spiritual Law, The Detained und No Laughing Matter bringen geballte Energie in den kleinen Saal.

  • Freitag, 27.03., 20:30 Uhr: Frischer Hardcore-Sound mit Heatwave und Pure Devotion.

  • Samstag, 28.03., 22:00 Uhr: Techno am Gleis mit dem BPM-LYN-Kollektiv.

Für Familien und Schnäppchenjäger

Am Sonntag, den 15.03., verwandelt sich der große Saal von 11:00 bis 15:00 Uhr in einen bunten Kinderflohmarkt, organisiert in Kooperation mit Greenpeace Schweinfurt. Anmeldungen sind via Facebook oder unter info@schweinfurt.greenpeace.de möglich.

Tickets für die Konzerte erhältst du in Schweinfurt bei der Buchhandlung Collibri und der Tourist-Info sowie online unter www.stattbahnhof.de

