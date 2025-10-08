Vielversprechende Ergebnisse an der Uniklinik Würzburg: Wachstum von Darmkrebszellen ausbremsen
WÜRZBURG – Eine gemeinsame Forschergruppe des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) und des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat vielversprechende Ergebnisse zur Wirksamkeit von CDK4/6-Hemmern bei Darmkrebs erzielt.
Die ursprünglich für Brustkrebs entwickelten Medikamente zeigten in präklinischen Studien eine deutliche Wachstumshemmung von Darmkrebszellen, auch bei therapieresistenten Tumoren. Entscheidend für den Therapieerfolg ist das Protein p16: Eine hohe Expression von p16 führte zu einer schlechteren Reaktion auf die Behandlung. Das Protein könnte somit als wichtiger Biomarker dienen, um Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die besonders von dieser Therapie profitieren. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Cellular Oncology“ veröffentlicht.
Funktionsweise und Studienergebnisse
CDK4/6-Hemmer blockieren die Cyclin-abhängigen Kinasen (CDK4 und CDK6). Diese Enzyme fungieren als Schalter, die den Eintritt von Zellen in die nächste Phase der Zellteilung steuern. Da dieser Signalweg bei vielen Krebsarten, einschließlich Darmkrebs, überaktiv ist und zu einer unkontrollierten Zellteilung führt, bremsen die Hemmer das Wachstum der Krebszellen, indem sie deren Teilung anhalten.
Die von der Wilhelm Sander-Stiftung geförderte Studie unter der Leitung von Privatdozent Dr. Florian P. Reiter untersuchte die Wirksamkeit der CDK4/6-Hemmer systematisch an verschiedenen Darmkrebs-, Brustkrebs- und Leberkrebszelllinien, darunter auch solche, die gegen herkömmliche Chemotherapien resistent waren. In den meisten Fällen wurde das Zellwachstum durch die Wirkstoffklasse deutlich gebremst.
p16 als potenzieller Biomarker
Die Forscher identifizierten das Protein p16 als entscheidenden Hinweisgeber für den Therapieerfolg:
- Resistenz: Krebszellen, die resistent gegenüber den CDK4/6-Inhibitoren waren, wiesen eine hohe Expression des Proteins p16 auf und sprachen schlechter auf die Behandlung an.
- Prognose: Die Auswertung von Gewebeproben von 185 Darmkrebspatienten zeigte zudem, dass eine niedrige p16-Aktivität mit einer besseren klinischen Prognose verbunden war.
Julia Schneider, Erstautorin der Studie, betonte, dass p16 dabei helfen könnte, Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die besonders von einer Behandlung mit CDK4/6-Hemmern profitieren könnten, sowie jene, bei denen alternative Therapieansätze erforderlich sind.
Ausblick für die Krebsbehandlung
Dr. Florian P. Reiter, Oberarzt am UKW, sieht in den Ergebnissen den Grundstein für neue, möglicherweise sogar chemotherapiefreie Behandlungsansätze zur Verbesserung der Dickdarmkrebstherapie.
Zukünftig sind weitere mechanistische Studien erforderlich, um die genaue Rolle von p16 in der Entwicklung von Resistenzen zu verstehen und diese zu überwinden. Ein vielversprechender Ansatz ist die Kombination von CDK4/6-Hemmern mit anderen Behandlungsmethoden wie Immuntherapien oder zielgerichteten Therapien, was langfristig zu individuelleren und nebenwirkungsärmeren Behandlungsmöglichkeiten führen könnte.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!