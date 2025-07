Vier Einbrüche in einer Nacht – Polizei Haßfurt ermittelt und sucht Zeugen

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Gleich vier Einbrüche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereigneten sich im Stadtgebiet Haßfurt. Neben einem Baustoffhandel wurden auch ein Autohaus, eine Kfz-Werkstatt und Lkw-Verwertungsbetrieb angegangen. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Baustoffhandel

Die Räumlichkeiten eines Baustoffhandels in der Daimlerstraße gingen unbekannte Täter am Donnerstagnacht gegen 01:02 Uhr an. Dem Sachstand nach gelangten die Täter gewaltsam über die Lagerhalle in die Geschäftsräume. Sie verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob hier etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Täter flohen unerkannt.

Einbruch in Autohaus

Zwischen 18:00 Uhr am Mittwochabend und 07:00 Uhr am Donnerstagmorgen brachen ebenfalls Unbekannte gewaltsam in eine Autoahaus in der Siemensstraße ein. Auch hier entwendeten die Täter dem Sachstand nach nichts, hinterließen jedoch einen Schaden von circa 1.000 Euro.

Einbruch Tuning-Werkstatt

Den Tresor einer Tuning-Werkstatt in der Daimlerstraße gingen die unbekannten Täter ebenfalls an. Hier drangen sie gegen 00:00 Uhr Donnerstagnacht gewaltsam ein und versuchten den Tresor gewaltsam zu öffnen. Dies misslang und die Täter flüchteten auch hier unerkannt. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 3.000 Euro.

Einbruch in Lkw-Verwertungsbetrieb

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr drangen die Unbekannten ebenfalls in die Büroräume eines Lkw-Verwertungsbetriebes am Galgenanger ein. Auch hier wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. An diesem Tatort konnten die Beamten der Polizei Haßfurt jedoch Aufbruchswerkzeug sicherstellen. Dieses wird nun durch Beamte der Kriminalpolizei auf mögliche Spuren hin ausgewertet.

Maßnahmen der Polizei

Die Polizei Haßfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Die Beamten wenden sich nun an die Bevölkerung und hoffen so auf sachdienliche Hinweise.

Wer hat in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an einer der Tatörtlichkeiten gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei Haßfurt nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0 entgegen.