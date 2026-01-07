Vier Fahrzeuge wurden in Schweinfurt und Schwebheim beschädigt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Auf einem Parkplatz in der Straße „An der Eselshöhe“ wurde in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, ein geparkter weißer 1er BMW beschädigt. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer hinterließ einen Schaden am rechten Kotflügel in Höhe von circa 3.500 Euro.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Im Laufe der letzten Wochen wurde in der Hirschbergstraße ein geparkter schwarzer Audi A3 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am hinteren rechten Kotflügel wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Die Fahrerseite eines weißen VW Golf wurde in der Zeit von 22. Dezember bis zum 28. Dezember auf einem Parkplatz am Celtis Gymnasium zerkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT. In der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Montag, 13:10 Uhr, wurde in der Straße „Obere Heide“ ein geparkter blauer Mazda angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden am hinteren rechten Kotflügel in Höhe von circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.