Vier Jugendliche werden bei Überschlag mit dreirädrigem Fahrzeug verletzt

BAD KISSINGEN – Auf der Staatsstraße 2792 zwischen Bad Kissingen und Poppenroth hat sich am späten Mittwochnachmittag ein dreirädriges Fahrzeug überschlagen. Vier Jugendliche wurden dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 16-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit dem Fahrzeug von Poppenroth in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Im Bereich des Klaushofs verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen, der sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Die vier Insassen im Alter von 13 bis 16 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.