Auto IU

Vier Jugendliche werden bei Überschlag mit dreirädrigem Fahrzeug verletzt

23. Juli 2026Letztes Update 23. Juli 2026
Vier Jugendliche werden bei Überschlag mit dreirädrigem Fahrzeug verletzt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Auf der Staatsstraße 2792 zwischen Bad Kissingen und Poppenroth hat sich am späten Mittwochnachmittag ein dreirädriges Fahrzeug überschlagen. Vier Jugendliche wurden dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 16-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit dem Fahrzeug von Poppenroth in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Im Bereich des Klaushofs verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen, der sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Newsallianz
Doggenclub

Die vier Insassen im Alter von 13 bis 16 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Martin Schmidl übernimmt Leitung von ver.di in Schweinfurt

SCHWEINFURT - Bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di in Schweinfurt steht ein Führungswechsel an. Die bisherige Bezirksgeschäftsführerin Marietta Eder wechselt nach ihrer Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Bayern auf die Landesebene. Ihre Nachfolge als Bezirksgeschäftsführ

Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.


Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Juli 2026Letztes Update 23. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)