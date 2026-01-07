Vier junge Erwachsene wollen Taxikosten nicht bezahlen und flüchten – Winterliche Straßen helfen bei den Ermittlungen

EUERDORF, LKR. BAD KISSINGEN – Dank mehrerer Schuhspuren im Schnee konnte die Polizei Hammelburg schnell die vier Tatverdächtige eines Leistungsbetruges ermitteln. Sie müssen sich nun für ihr Handeln verantworten.

Am Dienstagmorgen, gegen 05:55 Uhr, meldete der Fahrer eines Taxis, dass seine vier Fahrgäste, die er soeben von einer Diskothek aus Würzburg nach Euerdorf gefahren hatte, geflüchtet seien und die Fahrt nicht bezahlt hätten. Einen der Flüchtigen habe er zu einer Adresse in der Schweinfurter Straße verfolgen könne.

Eine Streife der Polizei Hammelburg nahm vor Ort die Ermittlungen in diesem Fall auf und sicherte Spuren. Die frischen Schuhabdrücke im Schnee, vier unterschiedliche an der Zahl, konnten allesamt zu der Adresse in der Schweinfurter Straße nachvollzogen werden. Nach mehrmaligem Klingeln an der Haustür wurde hier auch geöffnet und so konnten die Personalien der vier Tatverdächten, vier Deutsche im Alter von 17 und 21 Jahren, aufgenommen werden.

Neben Kleidungsstücken, die zur Beschreibung der Flüchtigen passte, hatten alle vier auch noch einen Stempel der Disco aus Würzburg auf ihren Händen.

Die vier jungen Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Leistungsbetrug verantworten.