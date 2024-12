Vier mal angefahren und abgehauen kostet 8.500 Euro – Na dann, frohe Weihnachten…

Leider an Zeichen der Zeit, obwohl wir doch alle versichert sind. Aber die Verantwortung für Fehler mag trotzdem niemand übernehmen. Ärgerlich ist das immer, aber gerade zu Weihnachten besonders schändlich, reißt es doch ein tiefes Loch in die Kasse derer, die nicht Vollkasko versichert sind.

Angefahren und abgehauen Nr. 1

Schweinfurt, Schützenstraße. Am 20.12.2024, von 15.33 – 15.43 Uhr ging eine 48jährige Schweinfurterin an vorgenannter Tatörtlichkeit zu einem Bäcker. Als sie zu ihrem Fahrzeug, VW Transporter, weiß zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Teil der hinteren rechten Stoßstange abgefallen am Boden lag. Offensichtlich war ein unbekanntes Fahrzeug dagegen gefahren. Der Sachschaden am Pkw der 48jährigen beträgt ca. 1.500,– Euro.

Aufgrund der vorhandenen Parkplatzüberwachung bestehen gute Ermittlungsansätze.

Angefahren und abgehauen Nr. 2

Schweinfurt, Seestraße. Am 20.12.2024, von 08.00 – 13.00 Uhr parkte eine 32jährige Kolitzheimerin ihren Pkw Seat Ateca, Farbe rot an vorgenannter Tatörtlichkeit. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte fuhr sie zunächst los, musste aber später feststellen, dass sie einen frischen Schaden im vorderen linken Bereich ihrer Stoßstange hatte.

Offensichtlich war ein unbekanntes Fahrzeug dagegen gefahren. Der Sachschaden am Pkw der 32jährigen beträgt ca. 1.000,– Euro.

Angefahren und abgehauen Nr. 3

Röthlein / Heidenfeld, Dorfstraße. Am 20.12.2024 um 13.30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug ein Verkehrszeichen um und flüchtete sofort vom Tatort. Eine Zeugin konnte nur einen lauten Knall vernehmen, jedoch kein flüchtendes Fahrzeug mehr feststellen. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Angefahren und abgehauen Nr. 4

Grafenrheinfeld, Hauptstraße. Am 20.12.2024 um 07.30 Uhr führte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Pickup ein Wendemanöver durch und zerstörte dabei die Glasscheibe des Bürgerbüros der Gemeinde Grafenrheinfeld.

Der Unfallverursacher fuhr sofort ohne jegliche Reaktion weiter, was von 2 Schülern aus der gegenüberliegenden Bushaltestelle beobachtet werden konnte. Diese konnten eine detaillierte Beschreibung des Fahrzeugführers abgeben und so wertvolle Ermittlungsansätze liefern.

Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.