Vier päpstliche Silvesterorden verliehen

WÜRZBURG/SCHWEINFURT/GAMBURG – Vier Persönlichkeiten aus dem Bistum Würzburg sind für ihr langjähriges und vielseitiges ehrenamtliches Engagement in der katholischen Kirche mit dem päpstlichen Silvesterorden ausgezeichnet worden. Die Ehrung überreichte Bischof Dr. Franz Jung am Montagabend, 8. Juli, beim Kiliani-Gottesdienst für Räte und Politiker im Würzburger Kiliansdom im Namen von Papst Franziskus.

Ausgezeichnet wurden:

SCHWEINFURT – Norbert Baumann

Der frühere Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken engagierte sich über 25 Jahre hinweg im höchsten Laiengremium der Diözese – ab 1998 als Vorsitzender. Darüber hinaus war er viele Jahre aktiv im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) sowie im Verein Donum Vitae Bayern, den er stets als Unterstützungsangebot für schwangere Frauen verstanden wissen wollte. Auch in seiner Heimatpfarrei Maximilian Kolbe war Baumann über Jahrzehnte aktiv. Mit juristischer Kompetenz, unter anderem aus seinem Beruf als Richter, habe er kirchliche Gremien souverän und besonnen geführt.

WÜRZBURG – Dr. Harald Ebert

Der langjährige Leiter der Caritas-Don Bosco-Berufsschule hat sich seit über 40 Jahren der Bildungsarbeit für junge Menschen verschrieben. Unter seiner Leitung wurde die Schule zu einer bundesweit anerkannten Einrichtung, die 2015 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde. Eberts Engagement erstreckt sich auch auf viele kirchliche Gremien wie die DPSG, den Familienbund der Katholiken sowie den Würzburger Ombudsrat. Dabei stellt er stets den Menschen in den Mittelpunkt und orientiert sich an der katholischen Soziallehre.

GAMBURG – Hans-Georg von Mallinckrodt

Seit 1993 gehört von Mallinckrodt dem Malteser-Hilfsdienst an, seit 1998 ist er Mitglied des Souveränen Malteser-Ritterordens. Als Diözesanleiter des Hilfsdienstes in Würzburg (2002–2023) koordinierte er unter anderem Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Hospizarbeit. Für seine Verdienste wurde er mit der Malteser-Verdienstplakette in Silber ausgezeichnet. Sein Wirken verstand er stets als Ausdruck christlicher Nächstenliebe in der 900-jährigen Tradition des Malteserordens.

WÜRZBURG – Prof. Dr. Klaus Reder

Als Historiker und engagiertes Mitglied kirchlicher und gesellschaftlicher Gremien hat Reder den Begriff von Heimat in Franken auf besondere Weise geprägt – mit Blick auf christliche Wurzeln, jüdisches Erbe und eine verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung. Er war jahrzehntelang im Diözesanrat aktiv und seit 1983 Mitglied der Gemeinschaft Sant’Egidio. Dort wirkte er unter anderem bei Weltfriedenstreffen mit und unterstützte sozial-caritative Projekte durch erfolgreiches Fundraising. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte verband er stets mit konkretem Handeln – etwa bei der Vollendung der Bischofsreihe in der Germania Sacra, die dem Bistum Würzburg eine besondere Stellung einräumt.

WÜRDIGUNG DURCH DEN BISCHOF

Bischof Jung würdigte das Engagement aller Ausgezeichneten als „herausragend“ und betonte:

„Ihr jeweiliges Engagement verdient unser aller Dank und Anerkennung. Als Bischof ist es mir daher eine große Freude, dass der Heilige Vater meinem Vorschlag entsprochen hat, Ihre Verdienste in besonderer Weise zu würdigen.“

Die Ausgezeichneten stünden zugleich stellvertretend für viele engagierte Christinnen und Christen im Bistum, deren ehrenamtliches Wirken die Kirche wesentlich trage.