Vier THWS-Studentinnen erhalten STEM-Award
SCHWEINFURT – Zum dritten Mal hat der Zonta-Club Bad Kissingen-Schweinfurt Ende 2025 den Zonta-STEM-Award an herausragende Studentinnen der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) verliehen. Die mit insgesamt 1600 Euro dotierte Auszeichnung würdigt junge Frauen, die in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) exzellente Leistungen erbringen und sich zudem über ihr Studium hinaus gesellschaftlich engagieren. Die feierliche Übergabe der Preise fand in der Study Fab in Schweinfurt statt.
Präsidentin Klara Weigand betonte in ihrer Laudatio, dass Frauen in Technologiefeldern nach wie vor unterrepräsentiert seien. Ziel des Awards sei es, Frauen zu ermutigen, eine aktive Rolle bei technologischen Entwicklungen einzunehmen und Führungspositionen in diesen Bereichen anzustreben. Der Preis soll dabei helfen, eine Welt mit gleichen Karrierechancen für alle Geschlechter zu schaffen.
Die Jury vergab in diesem Jahr vier Preise: Den ersten Platz belegte Nisa Zafira, gefolgt von Fu Ke auf dem zweiten Rang. Den dritten Platz teilten sich Ankitha Shetty und Alisa Teufel. Weigand hob hervor, dass die Entscheidung aufgrund der hohen Qualität der Bewerbungen und der intensiven Vernetzung der Kandidatinnen im studentischen sowie gesellschaftlichen Umfeld besonders schwergefallen sei.
Der gesamte Zonta-Club gratulierte den Preisträgerinnen herzlich und wünschte ihnen für ihren weiteren Weg in Studium und Beruf viel Erfolg. Die Auszeichnung unterstreicht die Philosophie von Zonta, Frauen in zukunftsweisenden Berufsfeldern sichtbar zu machen und gezielt zu fördern.
